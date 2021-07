Previsioni meteo 16-18 luglio: Nuvolosità irregolare fino a domenica

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Evoluzione generale

La circolazione attuale sul continente europeo è caratterizzata da un’area depressionaria, che si colmerà gradualmente nei prossimi giorni; sul Veneto avremo ancora una significativa nuvolosità irregolare fino a domenica con graduale contenuto rialzo delle temperature, successivamente aumenteranno gli spazi di sereno; a tratti, almeno in montagna, sarà ancora probabile qualche precipitazione.

Venerdi 16

Nel pomeriggio/sera cielo irregolarmente nuvoloso, con addensamenti alternati ad alcune schiarite; possibilità di qualche pioggia, anche a carattere di rovescio o locale temporale.

Sabato 17

Cielo: Cielo irregolarmente nuvoloso, con nubi alternate ad alcune schiarite che probabilmente saranno più significative in mattinata.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso da nulla o molto bassa (0-5%) a medio-bassa (25-50%), per qualche fenomeno localmente a carattere di rovescio o temporale, in particolare dal pomeriggio in montagna.

Temperature: Minime in aumento a nord-est e senza notevoli variazioni altrove, massime in aumento più deciso a sud-ovest.

Venti: In quota, da moderati a tesi nord-orientali; altrove direzione variabile e intensità debole, od al più in qualche momento moderata sulla pianura centro-meridionale.

Mare: Poco mosso al largo, in prevalenza quasi calmo sottocosta.

Domenica 18

Cielo: Tempo un po’ variabile, con annuvolamenti e spazi di sereno.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso da nulla o molto bassa (0-5%) a medio-bassa (25-50%) in montagna e generalmente nulla o molto bassa (0-5%) in pianura, per qualche fenomeno localmente a carattere di rovescio o temporale, in particolare nel pomeriggio sulle zone montane e localmente su quelle pedemontane.

Temperature: Le minime aumenteranno, soprattutto sulle zone prealpine, mentre sulla pianura nord-orientale potrà esserci anche qualche leggera controtendenza; le massime subiranno sulle zone interne contenute variazioni di carattere locale, su bassa pianura e costa un moderato aumento.

Venti: In quota nord-orientali, generalmente moderati e comunque tendenti ad attenuarsi col passar delle ore; altrove in prevalenza deboli di direzione variabile, ma con qualche temporaneo moderato rinforzo dai quadranti nord-orientali sulla pianura centro-meridionale.

Mare: Sottocosta, generalmente quasi calmo; al largo in prevalenza poco mosso, in qualche momento anche mosso.

Lunedi 19

Prevarrà un cielo poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno in giornata e qualche possibile nube in più durante le ore più fresche, in genere senza precipitazioni; temperature minime in calo sulle zone montane e pedemontane, un po’ in aumento sulle zone centro-meridionali e in particolare a sud-est, pressochè stazionarie altrove; le temperature massime in quota subiranno un contenuto aumento, altrove saranno stazionarie o in leggero calo.

Martedi 20

Prevarrà un cielo poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno e qualche nube in più durante le ore più calde sulle zone montane, ove sarà associata alla possibilità di locali modeste precipitazioni; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui aumenti delle minime e diminuzioni delle massime in particolare sulle zone montane.

DATI METEO di Giovedi 15

BL PD RO TV VE VR VI T min (°C) 11 14 14 15 18 15 14 T max (°C) 23 27 28 28 28 27 26 Prec (mm) 1 0 0 0 0 0 0

DATI METEO di Venerdi 16

BL PD RO TV VE VR VI T min (°C) 13 17 19 17 19 17 16 T h12 (°C) 22 24 23 26 23 25 25

(Previsioni a cura Arpav Meteo)