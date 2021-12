Previsioni meteo 17-19/12, sarà un weekend di sole, con calo termico sui rilievi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

La potente alta pressione posizionata sul centro Europa tende a spostarsi più a ovest. Questo favorirà l’ingresso di correnti più fredde in quota, in arrivo dai quadranti orientali. Tuttavia il tempo rimarrà stabile sul territorio vicentino nel corso del fine settimana.

VENERDI 17 DICEMBRE

Bella giornata su tutta la provincia. Ci sarà solo qualche velatura di passaggio ad offuscare il sole di tanto in tanto. Le temperature saranno stazionarie in montagna, mentre in pianura le massime saranno in lieve calo, causa l’aumento del tasso di umidità nell’aria. Non si escludono nebbie sul Bassovicentino nella prima mattinata.

SABATO 18 DICEMBRE

Da sereno a poco nuvoloso su tutto il Vicentino. In quota ci sarà un calo termico di 3/4 gradi rispetto i giorni precedenti. Mentre in pianura le temperature non subiranno variazioni di rilievo, estremi termici in tra -1 e +9°.

DOMENICA 19 DICEMBRE

Continua la fase di bel tempo sul nostro territorio. Nuovo temporaneo aumento termico in quota con zero termico sui 2.000 metri. Probabile formazione di nebbie in pianura a sud della città di Vicenza durante le ore più fredde del giorno.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Lunedì irromperanno da nord est correnti relativamente fredde che faranno scendere sensibilmente le temperature a tutte le quote. Martedì mattina non si escludono deboli fioccate fino in collina. A metà settimana potrebbero giungere sul vicentino correnti più umide da ovest in grado di portare precipitazioni diffuse.