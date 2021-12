Luoghi simbolo di Thiene visitabili a 360° da remoto grazie al “Virtual Tour” interattivo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un sito curioso per i thienesi, didatticamente utile per le scuole cittadine, e una “calamita” attrattiva per visitatori e turisti che da pochi giorni possono inoltrarsi in alcuni dei siti (reali) più interessanti della città, vivendo in prima persona un’inedita esperienza virtuale. E’ stato varato da poco ed è disponibile on line la proposta digitale chiamata “Thiene Virtual Tour“, presentata in Municipio dagli assessori comunali Giampi Michelusi e Anna Maria Savio insieme a Gianfranco Galanti, l’ideatore.

Thiene è la seconda comunità della provincia, dopo il capoluogo Vicenza, ad avvalersi di questo avveniristico servizio. Si tratta dell’opportunità di avventurarsi in massima comodità – da pc, tablet o smartphone – nei vari tour virtuali in una decina di edifici e strutture che costituiscono alcuni tra i simboli e ritagli di storia e bellezza thienesi. Resi a portata di mano per i cittadini locali, e di clic per tutti.

Un servizio lanciato sul web da metà dicembre e pensato per venire implementato in futuro aggiungendo altre funzioni interattive da consegnare all’utente. Utilizzando la moderna tecnologia stereoscopica, sono state acquisite centinaia di immagini da più luoghi suggestivi di Thiene, offrendone poi la visione a 360 gradi. Tra i siti presenti il Teatro Comunale, il Centro Storico, la chiesetta di San Vincenzo, l’aeroporto Ferrarin di Rozzampia, il parco del “Bosco”, il Castello di Thiene, Villa Fabris, Ca’ Beregane, il Santuario dei Cappuccini, l’area del Duomo e altri luoghi sacri. Il tutto con visione garantita ad alta risoluzione in 8k, al sito www.thienevirtualtour.com.

“Questa prima fase del progetto è stata realizzata a costo zero – ha spiegato in sede di presentazione Anna Maria Savio, in vesti qui di assessore al Turismo – e consiste in una piattaforma web che consente di effettuare un tour interattivo ad alta qualità di immagini. In altre parole un’esperienza immersiva che sfrutta nuove tecnologie che permettono di acquisire immagini panoramiche e muoversi a 360° all’interno dell’area mappata. Una proposta che contribuisce a far apprezzare Thiene anche al di fuori dei confini comunali e valorizzarne la bellezza“. A collaborare in modo significativo nella realizzazione Maria Rosa Cappozzo, responsabile dell’ufficio comunale di relazioni con il pubblico e turismo, e Silvia Anapoli.

“Dopo Vicenza anche Thiene si avvale di un portale dinamico – ha evidenziato un esperto in materia come Michelusi, referente per l’Innovazione Tecnologica – che potrà aprire nuove opportunità tra cui quella di attrarre visitatori grazie al fascino di una sorta di vortice multimediale. Questa tecnologia – ha proseguito – non è fine a se stessa, perchè viene abbinata a luoghi di alto interesse culturale, storico e turistico e consente di valorizzare l’appeal della città. A disposizione sia dei thienesi che per quei visitatori che vogliono conoscere i tesori che offre la nostra bella città. Inoltre, nel corso di una pandemia, il progetto assume un valore ulteriore e non è da considerarsi esaustivo. Ma, anzi, in evoluzione: è uno step iniziale, comunque frutto già di un mole di lavoro importante”.

A scendere nei dettagli tecnici e nelle opportunità collegate al sito è il promotore, che ha fornito a titolo gratuito questo servizio digitale. “Vicenza e Thiene alcuni mesi fa hanno aderito praticamente di pari passo da prime città della provincia – ha detto Gianfranco Galanti, ideatore del tour interattivo -, dimostrandosi molto innovattivi in ambito digitale e aperti all’approccio delle nuove tecnologie. Si tratta di un progetto open, che si arricchirà con il tempo e che si basa sulla facilità di utilizzo per l’utente e sull’alta qualità delle immagini e in futuro di clip video, una risorsa spendibile anche in termini di marketing culturale in prospettiva”.