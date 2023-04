Previsioni meteo 18-20/04, arrivano i temporali e la neve sopra quota 1.400 metri

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Dopo le schiarite e l’aumento termico degli ultimi giorni il tempo tende a peggiorare nuovamente. Il grave deficit idrico finalmente tenderà a diminuire, soprattutto sul Nord Est italiano, dopo le nuove piogge e nevicate in montagna previste in questi giorni.

MARTEDI 18 APRILE

La mattina cielo variabile sul Vicentino, alternanza di nubi e brevi momenti soleggiati. Cielo quasi sereno nel primo pomeriggio con punte di 19/20 gradi in pianura. Verso sera nubi compatte giungeranno da Nord Est ma non sono previsti fenomeni di rilievo. Temperature in aumento di 2/3 gradi.

MERCOLEDI 19 APRILE

Inizialmente sereno o poco nuvoloso su tutta la provincia. Da metà giornata sulla fascia prealpina si svilupperanno nubi cumuliformi, che dal tardo pomeriggio daranno luogo ai primi rovesci sulle pedemontane. La sera si attiveranno celle temporalesche sparse su gran parte del V icentino, pioggia a tratti battente con punte di 15/20mm, mentre in montagna nevicherà dai 1.500 metri circa. Temperature in calo dalla sera.

GIOVEDI 20 APRILE

Giornata perturbata. I fenomeni più estesi e diffusi li vedremo in mattinata su medio e alto Vicentino. Pioggia di intensità moderata in pianura, a tratti battente sulle pedemontane. Nella seconda parte della giornata i fenomeni saranno più discontinui con delle pause. Dalla sera precedente sono attesi generalmente 15/30 mm di pioggia sul basso Vicentino, 30/45 mm sul medio-alto. In montagna nevicherà dai 1.300/1.400 metri con accumuli superiori ai 30 centimetri oltre i 1.800 metri. Temperature in sensibile calo.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Tempo in miglioramento tra venerdì e sabato con temperature in aumento. Mentre una nuova decisa perturbazione è attesa tra il 23 e 24 aprile.