Previsioni meteo 21-23/09, temperature in nuovo rialzo e sostanziale stabilità

SITUAZIONE GENERALE

Dopo alcuni giorni “dinamici” dove abbiamo visto sul Vicentino alcuni passaggi perturbati con relativo calo termico, da metà settimana il tempo torna stabile con temperature massime in netto rialzo. Si preannuncia l’arrivo di un nuovo campo di alta pressione con clima mite per il periodo.

MARTEDI 21 SETTEMBRE

La mattina ci saranno degli addensamenti sulle Prealpi, soprattutto sulla zona delle Piccole Dolomiti, mentre in pianura il cielo sarà poco nuvoloso. Nel pomeriggio il cielo si farà via via più sereno anche in montagna. Temperature stazionarie, estremi in pianura compresi tra 12 e 23°.

MERCOLEDI 22 SETTEMBRE

Bella giornata di sole su tutto il Vicentino con visibilità ottima grazie al basso tasso di umidità. Pressione atmosferica e temperature saranno in rialzo. Punte di 24° in pianura.

GIOVEDI 23 SETTEMBRE

Da sereno a poco nuvoloso con clima mite per il periodo. Massime fino a 25° su Medio-Basso Vicentino.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Anche nel fine settimana il tempo si preannuncia stabile. Tuttavia sarà possibile vedere un aumento della copertura nuvolosa per correnti più umide in arrivo da ovest. Valori termici ancora sopra la norma.