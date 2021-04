Previsioni meteo 23-25/04. Week end di sole: tempo stabile e temperature in aumento

SITUAZIONE GENERALE

Dopo alcuni giorni dove, sulla nostra provincia abbiamo visto della instabilità pomeridiana, associata anche a temporali, il meteo tende gradualmente a migliorare sul vicentino per l’arrivo di un campo di alta pressione sul centro Europa. Ci sarà più spazio per il sole e le temperature saranno in aumento.

VENERDI 23 APRILE

La mattina il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio vicentino. Nelle ore centrali della giornata si indosseranno nubi basse lungo la fascia prealpina, ma non sono previsti comunque fenomeni di rilievo. Temperature massime in aumento con punte fino a 19-20°.

SABATO 24 APRILE

Bel tempo su tutto il territorio, con poche nubi pomeridiane lungo i rilievi. Clima ideale per stare all’aperto con temperature gradevoli con valori fino a 20-22°.

DOMENICA 25 APRILE

Tempo stabile e soleggiato soprattutto in pianura. Le temperature saranno nelle medie del periodo, gli estremi che andremo a registrare in pianura saranno compresi tra 9 e 22°C

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Bel tempo anche per l’inizio della prossima settimana. Poi avremo infiltrazioni di correnti più umide ed instabili di origine Atlantica da metà settimana che porteranno le prime precipitazioni sparse e una flessione delle temperature.