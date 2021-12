Previsioni meteo 24-26/12, dal giorno di Natale tempo uggioso e clima più mite

SITUAZIONE GENERALE

L’alta pressione che nelle ultime due settimane ha garantito tempo stabile sulla nostra provincia, portando anche inversioni termiche e nebbie in pianura, si sta ritirando a latitudini più meridionali. Si apre la porta atlantica per qualche giorno, correnti miti e umide porteranno vari impulsi perturbati sul Vicentino.

VENERDI 24 DICEMBRE

Ultime schiarite nel primo mattino sulle Prealpi. Nubi compatte arriveranno da sud a coprire tutta la provincia da metà giornata. Tra il pomeriggio e la sera non si esclude qualche pioviggine tra Basso e Ovest Vicentino. Temperature in aumento, soprattutto in quota dove lo zero termico si porterà attorno i 2.000 metri.

SABATO 25 DICEMBRE

Cielo coperto per tutta la giornata. Avremo delle precipitazioni sparse nelle ore centrali della giornata, pioggia in pianura e limite neve alto per il periodo attorno i 1600/1700 metro. Cessazione dei fenomeni tra il tardo pomeriggio e la sera. Temperature ancora in lieve aumento. Estremi termici in pianura tra 5 e 8°.

DOMENICA 26 DICEMBRE

Un nuovo impulso perturbato giungerà da ovest già in mattinata. Piogge di debole intensità, più diffuse tra Basso e O vest vicentino dove cadranno 5/10 millimetri di pioggia. Neve in arrivo oltre i 1.400 metri di quota. Temperature in lieve calo sui monti, mentre saranno stazionarie in pianura.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Nella seconda parte di lunedì un terzo e ultimo peggioramento transiterà sul nostro territorio, i fenomeni saranno ancora per lo più deboli con limite della neve in calo sui 1.200 metri. Dal 28 dicembre tempo in graduale miglioramento per l’arrivo di una nuova spinta dell’alta pressione sull’area mediterranea e centro europea. Le temperature rimarranno ben oltre le medie del periodo.