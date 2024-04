Previsioni meteo 25-28/04, “ponte” con tempo instabile ma in miglioramento

SITUAZIONE GENERALE

La vasta bassa pressione che ha determinato questa lunga fase di maltempo sul nord Italia tende a traslare verso l’Europa occidentale. La pressione sulla nostra provincia sarà in aumento. Tuttavia delle correnti umide da sud ovest saranno la causa di una residua instabilità, soprattutto nelle ore pomeridiane. La temperatura sarà in leggera ma costante ripresa.

GIOVEDI 25 APRILE

Mattina soleggiato su tutto il Vicentino. Da metà giornata formazione di nubi cumuliformi lungo la fascia prealpina con locali e brevi piovaschi, o fioccate sopra i 1300 metri quota. In pianura il cielo rimarrà poco nuvoloso con le temperature massime che si porteranno verso i 13-14 gradi.

VENERDI 26 APRILE

Dopo una mattinata variabile, senza precipitazioni, un debole impulso perturbato in arrivo da ovest porterà qualche fenomeno sparso tra il pomeriggio e la sera. Accumuli modesti tra 1 e 5 mm di pioggia. Limite della neve intorno ai 1.500 metri. Temperature senza variazioni di rilievo.

SABATO 27 APRILE

Altra giornata molto variabile su tutto il territorio. Con instabilità pomeridiana più probabile sul medio e alto Vicentino. Temperature in lieve aumento con temperature diurne in pianura attorno ai 15 gradi.

DOMENICA 28 APRILE

Le condizioni atmosferiche miglioreranno velocemente. Ci aspetta una bella domenica soleggiata con poche nubi sui settori montani. Temperature gradevoli, clima ottimo per stare all’aria aperta, valori termici in sensibile rialzo con punte di 20/22 gradi.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Per l’inizio della prossima settimana attualmente non si vedono peggioramenti del tempo sul Vicentino. Le temperature saranno in linea col periodo.