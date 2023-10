Previsioni meteo 26-28/10, rapido peggioramento, in vista un weekend variabile

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Un’intensa perturbazione sta transitando sul nord ovest Italiano, in spostamento verso Veneto e Trentino. Sarà un peggioramento veloce ma con precipitazioni abbondanti sul Vicentino. Le schiarite non tarderanno ad arrivare, il weekend si preannuncia variabile con fenomeni sporadici o assenti. Ancora mite per il periodo.

VENERDI 27 OTTOBRE

Nel primo mattino ultime piogge sparse, più concentrate sul vicentino orientale. Su quello occidentale invece prime schiarite già in tarda mattinata. Nella seconda parte della giornata cielo poco nuvoloso o sereno con temperature massime in ripresa fino a 18-19 gradi. A fine evento saranno caduti picchi di 40/50 mm di pioggia sul vicentino centro-occidentale, generalmente 20/30 mm altrove.

SABATO 28 OTTOBRE

Giornata variabile. Il sole si alternerà alle nubi. I momenti con cielo più aperto lo troveremo in mattinata e in serata. Riduzione della visibilità per dense foschie sul basso Vicentino. Temperature stazionarie, estremi termici in pianura tra 9 e 18 gradi.

DOMENICA 29 OTTOBRE

La mattina variabile con momenti soleggiati soprattutto sull’alto Vicentino. Copertura nuvolosa in aumento tra il pomeriggio e la sera con possibili deboli pioviggini. Temperature massime in lieve calo.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Tra lunedì e martedì una nuova intensa perturbazione atlantica porterà sul Vicentino precipitazioni abbondanti. Sui rilievi sono attesi quasi 100 mm di pioggia. Ancora una volta le correnti si disporranno dai quadranti meridionali alzando lo zero termico ancora una volta a 3000 metro di quota. Le prime nevicate prealpine si fanno ancora attendere sulla nostra provincia.