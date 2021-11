Previsioni meteo 26-28 novembre: ancora pioggia e neve fino a 500/600 metri

Situazione generale

A sud delle Alpi si va ad approfondire un minimo depressionario alimentato da aria sempre più fredda di origine artica. Vari impulsi perturbati in arrivo da sud ovest vanno interessare la nostra provincia con rovesci intermittenti e neve in calo sulle Prealpi fino a quote basse.

Venerdì 26 novembre

Nella prima parte della mattina ultime precipitazioni sull’alto vicentino, nevose oltre i 1300m. Nelle ore centrali della giornata parziali schiarite in pianura, mentre sulla fascia prealpina il cielo rimarrà nuvoloso con deboli fenomeni intermittenti. Dalla tarda serata arriverà un nuovo impulso perturbato che porterà altri 5-15mm di pioggia e neve in montagna con limite in calo sui 900m.

Temperature in flessione dalla sera, in pianura estremi compresi tra 5 e 10 gradi.

Sabato 27 novembre

All’alba ultimi fenomeni in esaurimento sulle Prealpi, nevosi oltre gli 800m. Delle temporanee schiarite le vedremo nel primo pomeriggio, dureranno poco perché dalla sera un nuovo deciso fronte perturbato porterà pioggia in pianura e neve sui rilievi, inizialmente sopra gli 800/900m in calo la notte sui 600m. Nelle vallate chiuse, in caso di precipitazioni insistenti la neve potrà raggiungere i 400/500m soprattutto nel vicentino nord occidentale. Attesi 10/20mm di pioggia e altrettanti cm di neve sopra i 1000m. Venti in aumento in montagna.

Domenica 28 novembre

Mattinata variabile, a tratti ancora instabile con possibili rovesci di neve sopra i 400m. In pianura se ci saranno precipitazioni non si escludono episodi di pioggia misti a graupel (neve tonda). Schiarite via via più ampie verso sera. Venti tesi sostenuti sui rilievi. Temperature in sensibile calo rispetto i giorni precedenti.

Tendenza nel lungo termine

Fino a mercoledì il tempo sul vicentino sarà sereno o poco nuvoloso con temperature minime in crollo, in pianura valori fino a -2°C. Giovedì una rapida perturbazione da nord ovest andrà a sfiorare il nostro territorio con possibili precipitazioni, nevose a bassa quota.