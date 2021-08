Previsioni meteo 27-30/08, più nuvole che sole nell’ultimo weekend d’agosto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un’area di bassa pressione, che gravita sull’Europa centro-orientale, convoglierà sulla nostra regione correnti cicloniche che porteranno frequenti annuvolamenti e alcune fasi con precipitazioni. Temperature massime inferiori alla media del periodo.

Venerdì 27

In montagna irregolarmente nuvoloso per nuvolosità stratiforme e cumuli. In pianura crescenti spazi di sereno, a partire dalle zone settentrionali, mentre su quelle centro-meridionali a inizio pomeriggio saranno ancora presenti annuvolamenti anche compatti, associati a residue precipitazioni; fenomeni in diradamento e nuvolosità in diminuzione su tutta la pianura nel corso del pomeriggio. Temperature massime in calo.

Sabato 28

Tempo variabile con schiarite alternate ad annuvolamenti, più frequenti e consistenti fino alla mattina e, specie sulle zone montane e pedemontane, dalle ore centrali. Fino alla mattina precipitazioni anche a carattere di rovescio più probabili su Prealpi, pedemontana e pianura occidentale (probabilità medio-alta, 50-75%), sul resto della pianura probabilità medio-bassa (25-50%) o bassa (5-25%); fenomeni assenti sulle Dolomiti. Dalle ore centrali, in prevalenza assenti in pianura, probabilità medio-bassa (25-50%) di piovaschi o rovesci su zone montane, pedemontane e pianura interna. Temperature in diminuzione in montagna; stazionarie o in locale variazione in pianura.

Domenica 29

Cielo poco o parzialmente nuvoloso, salvo maggiori addensamenti in prossimità dei rilievi, soprattutto al pomeriggio. Precipitazioni in prevalenza assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di locali precipitazioni sulle zone montane e pedemontane. Temperature minime prevalentemente in diminuzione, massime in locale variazione.

Lunedì 30

Cielo poco nuvoloso, con maggiori addensamenti per attività cumuliforme pomeridiana in prossimità dei rilievi. Temperature prevalentemente in aumento.