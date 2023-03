Previsioni meteo 28-30/03, crollo termico e rischio brinate anche in pianura

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Dopo la perturbazione di domenica, le correnti si sono disposte da nord, con venti anche sostenuti soprattutto sui rilievi nella giornata di lunedì. Il cielo rimane limpido e le temperature sono in sensibile diminuzione con valori minimi che si avvicinano allo zero. Il cessare del vento favorirà a metà settimana la formazione di brinate, non solo sui fondovalle, ma anche in pianura. Tra fine marzo e aprile infatti, non sono rare le brinate primaverili.

MARTEDI 28 MARZO

Cielo sereno ovunque con ottima visibilità dopo i venti da nord. Qualche velatura di passaggio la vedremo nel pomeriggio. Non si escludono brinate in pianura laddove il vento si sarà calmato, più probabile su medio-basso vicentino. Temperature in calo, soprattutto nei valori minimi.

MERCOLEDI 29 MARZO

Altra giornata di bel tempo dal clima fresco per il periodo nonostante il soleggiamento. In pianura sarà la mattinata più fredda con diffuse brinate, temperature minime comprese tra 0 e +2 gradi, mentre di giorno le massime si attesteranno intorno ai 15-16 gradi.

GIOVEDI 30 MARZO

Inizialmente cielo sereno su tutta la provincia. Nella seconda parte della giornata le nubi tenderanno ad aumentare a partire da ovest. Un debole impulso perturbato porterà qualche debole pioggia in tarda serata sull’Altovicentino. Temperature in lieve aumento con estremi termici in pianura tra 2 e 17 gradi.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Nel fine settimana ci attende un tempo molto dinamico e variabile, a tratti perturbato. Delle correnti instabili da nord ovest porteranno qualche breve precipitazione intervallata da schiarite anche ampie. Le temperature saranno in linea col periodo.