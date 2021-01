Previsioni meteo 29-31/1. Peggioramento in vista dell’ultimo week end di gennaio

SITUAZIONE GENERALE

Dopo qualche giorno dove l’alta pressione ci ha “protetto” dalle perturbazioni atlantiche, un minimo depressionario riuscirà a transitare sul centro/nord Italia, apportando un peggioramento del tempo abbastanza rapido sul Vicentino tra la sera e la notte di sabato con pioggia in pianura e neve sulle Prealpi.

VENERDI 29 GENNAIO

Nella prima mattinata il cielo sulla nostra provincia si presenterà velato per nubi alte e sottili. Una maggiore copertura nuvolosa la vedremo verso metà giornata, quando sarà possibile qualche pioviggine sul Bassovicentino e qualche fiocco di neve sulle Prealpi. Ampie schiarite la sera a partire dai settori settentrionali. Temperature in aumento, lieve in pianura, sensibile in montagna, dato lo zero termico che si porterà verso i 2.000 metri nel pomeriggio.

SABATO 30 GENNAIO

Cielo poco nuvoloso nella prima parte della mattina. Nubi in arrivo da ovest verso metà giornata che andranno preannunciare l’imminente peggioramento che ci colpirà dalla sera. Dove ci saranno piogge diffuse in pianura per gran parte della nottata. La neve inizialmente cadrà dai 700-800 metri, in rialzo la notte a 1000-1100 metri. Sono attesi generalmente 15-25 millimetri di pioggia in pianura e 15-20 centimetri di neve fresca in montagna sopra i 1200 metri. In pianura temperature comprese tra -1 e +8.

DOMENICA 31 GENNAIO