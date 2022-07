Previsioni meteo 29-31 luglio: instabilità e piogge, poi ritorna il caldo e il sereno

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Evoluzione generale

Per venerdì sera è atteso il transito di una saccatura d’aria fresca, con tratti di instabilità e piogge, seguita da una circolazione perlopiù lievemente anticiclonica che da sabato farà prevalere ancora gli spazi di sereno e da domenica farà risalire le temperature diurne.

Tempo previsto

Venerdì 29. Inizialmente sereno o poco nuvoloso, poi sviluppo di annuvolamenti dapprima sulle zone montane poi su quelle pedemontane e sulla pianura nel corso del pomeriggio/sera.

Precipitazioni. A partire dal primo pomeriggio probabilità in aumento fino ad alta (75-100%) sulle zone montane di precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale; nel corso del pomeriggio i fenomeni interesseranno anche le zone pedemontane e verso il tardo pomeriggio/sera anche la pianura (probabilità medio-alta 50-75%) in maniera sparsa a partire dalle zone interne. Non si escludono fenomeni localmente intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate).

Temperature. Minime stazionarie o localmente in lieve calo; massime in aumento.

Venti. In quota deboli/moderati da sud-ovest; in pianura in prevalenza a regime di brezza su costa e pianura limitrofa, sulle zone interne deboli occidentali. Probabili rinforzi di vento in occasione di eventi temporaleschi, con raffiche anche forti.

Mare. Quasi calmo.

Sabato 30. Nubi nelle primissime ore anche estese, poi in diradamento con maggiori spazi di sereno.

Precipitazioni. Probabilità nel complesso della giornata e del territorio medio-bassa (25-50%); si tratterà più che altro di piogge da diffuse a sparse con rovesci e temporali nelle prime ore soprattutto ad est, piovaschi o brevi rovesci temporaleschi da locali a sparsi nel pomeriggio su zone montane e alta pianura.

Temperature. Prevarrà una diminuzione, salvo locali contenute controtendenze in montagna.

Venti. In quota, prevalentemente moderati dai quadranti nord-occidentali; altrove, perlopiù deboli con direzione variabile.

Mare. In prevalenza quasi calmo, al più inizialmente poco mosso.

Tendenza



Domenica 31. Cielo da poco nuvoloso a sereno; le temperature minime sulla costa aumenteranno un po’, sulle Dolomiti diminuiranno e altrove subiranno contenute variazioni di carattere locale; temperature massime perlopiù in moderato aumento.

Lunedì 1. Cielo perlopiù poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno; per le temperature prevarrà un aumento al più contenuto, salvo locali leggere controtendenze.

Temperature e precipitazioni rilevate

Dati meteo 27 luglio 28 luglio T min (°C) T max (°C) Prec (mm) T min (°C) T h15 (°C) BELLUNO (Aeroporto) 18 30 3 18 29 PADOVA (Legnaro) 18 31 6 22 30 ROVIGO (S.Apollinare) 19 31 15 21 31 TREVISO (Treviso) 21 33 1 23 34 VENEZIA (Cavallino) 24 31 0 24 30 VERONA (Villafranca) 20 31 8 19 30 VICENZA (S.Agostino) 22 32 0 22 32

Previsioni a cura di Arpav