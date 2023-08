Previsioni meteo 4-6/08, pioggia e anche forti temporali in apertura di week end

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Pressione in calo, da nord-ovest si sta avvicinando un’area ciclonica che transiterà nella notte tra venerdì e sabato. Successivamente pressione in aumento ma in vista di domenica è previsto transito di un’altra depressione da nord-ovest. Dda lunedì invece inizio di una fase di alta pressione persistente. Attesi vari temporali fino a sabato mattina, altre piogge domenica pomeriggio, da lunedì invece sereno o poco nuvoloso e almeno fino a martedì temperature e umidità sotto la media. Le previsioni sono a cura di Arpav Veneto, eccole giorno per giorno.

VENERDI 4 AGOSTO

Dal pomeriggio tempo nettamente nuvoloso con rovesci e temporali specie verso sera e che entro fine giornata avranno interessato tutta la regione veneta. Temperature più basse rispetto a giovedì e alla media stagionale, in maniera marcata.

SABATO 5 AGOSTO

Cielo fino al mattino nuvoloso, dal pomeriggio nuvolosità in progressiva diminuzione da ovest fino a cielo ovunque sereno o poco nuvoloso a tarda sera. Precipitazioni: Probabilità alta (75-100%) di notte per piogge estese e frequenti, medio-bassa (25-50%) di mattina per piogge sparse e discontinue, bassa (5-25%) di pomeriggio per piogge locali e brevi; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali, i temporali saranno più probabili nella prima metà di giornata. Di sera ovunque assenti. Temperature fino al mattino saranno più basse e dal pomeriggio avranno andamento irregolare, differenze anche sensibili rispetto a venerdì. Valori sotto la media anche di molto.

DOMENICA 6 AGOSTO

Cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso più probabilmente di pomeriggio. Nel ancora pomeriggio probabilità bassa (5-25%) di precipitazioni sulla pianura per piogge locali e medio-bassa (25-50%) sui monti per piogge sparse, si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali. Per il resto assenti. Temperature in calo di notte e con andamento irregolare di giorno, differenze anche sensibili rispetto a sabato.

EVOLUZIONE METEO

Tra lunedì e martedì della prossima settimana non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature senza variazioni di rilievo, in attesa di aggiornamenti più dettagliati