Previsioni meteo 5-7/2. Dal tempo coperto alla pioggia nel week end

SITUAZIONE GENERALE

Dopo qualche giorno di tempo stabile sul vicentino ma caratterizzato da nebbie e nubi basse, il tempo volge a peggiorare per una depressione in arrivo dal Mediterraneo che porterà precipitazioni diffuse nel fine settimana.

VENERDI 5 FEBBRAIO

Cielo nuvoloso o nebbioso su tutta la pianura vicentina. Una copertura di nubi basse che dura ormai da giorni. In montagna invece ci sarà il sole e il clima sarà molto mite per il periodo. Temperature stazionarie in pianura, in aumento sui rilievi dove sarà soleggiato.

SABATO 6 FEBBRAIO

Ancora nubi basse sul vicentino con le ultime aperture del cielo sulle prealpi al mattino. Dal pomeriggio nubi in aumento per l’approssimarsi di una perturbazione in arrivo da ovest che porterà le prime precipitazioni in tarda serata. Temperature oltre le medie del periodo. Estremi termici in pianura tra +5 e +10°.

DOMENICA 7 FEBBRAIO