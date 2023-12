Weekend dell’Immacolata: i migliori eventi nel vicentino

Con la Festa dell’Immacolata, 8 dicembre, in tutto il Vicentino si entra ufficialmente nel calendario degli eventi per le festività natalizie. E ci sono iniziative per tutti i gusti. A Radio Eco Vicentino abbiamo selezionato, grazie alla rubrica Festa Italiana, le principali.

Mercatino di Natale e corsa con i Babbi a Sarcedo. Venerdì 8 dicembre 2023 si terrà, dalle ore 9 al tramonto, presso Piazza Vellere, il Mercatino di Natale. Nella stessa giornata previsto anche, con ritrovo alle ore 9.30 sempre in Piazza Vellere, la Corsa con i Babbi: si tratta di una corsa/camminata a squadre non competitiva durante la quale i partecipanti correranno vestiti da Babbi Natale.

Aria di Natale a Valli del Pasubio: sempre venerdì 8 dicembre a partire dalle ore 10, l’evento curato da Pro Loco Valli APS con il patrocinio del Comune. Dalle 15 alle 19 le Cornamuse e il Gruppo Valleogrine allieteranno con musiche e canti la magia del Natale.

Canto della Stella a Valli del Pasubio: la tradizione musicale natalizia coinvolgerà i quartieri e le contrade: giovedì 7 dicembre a Tezze dei campi, Bosco, Bernardi, Pojera, Giotti e Pozza; venerdì 8 dicembre a Pelè, Laisse, Corzati, Lomiche Fridoli, Manozzo e Grumale; sabato 9 dicembre presso il quartiere Zavino da Pagliosa/Mao ai Tomasi; domenica 10 dicembre a Prà, Molin sotto, Ressalto e Ponte croce.

Aspettando il Natale a Castelgomberto: venerdì 8 dicembre, a partire dalle ore 14, torna l’iniziativa organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune.

Cena con delitto a Castelgomberto: sabato 9 dicembre alle 20 presso la Sala Foscola di Palazzo Barbaran, va in scena la seconda edizione di Cena con Delitto, a cura di Pro Loco: tutti potranno diventare investigatori per una sera e dovranno risolvere un mistero, in un’atmosfera unica che terrà con il fiato sospeso.

Concerto di fine anno a Isola Vicentina: sempre venerdì 8 dicembre si terrà, alle ore 16:30, presso la Chiesa Parrocchiale di Isola Vicentina, Concerto di Fine Anno, a cura de I Polifonici Vicentini.

Natale a Villaverla: venerdì 8 dicembre, alle ore 18:30 presso Piazza delle Fornaci, l’accensione dell’albero di Natale, con stand di cioccolata e bevande calde offerto dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Pro Loco e Villafun For Children.

Natale insieme a Colceresa: venerdì 8 dicembre si terrà, alle ore 20, l’accensione dell’Albero di Natale e la Raccolta Scatole di Natale per l’Associazione Casa a Colori nel piazzale in Via G. Marconi a Mason. Alle ore 20:30 si terrà, inoltre, il Concerto con i cori parrocchiali e delle scuole primarie in Chiesa parrocchiale di Mason. A seguire: brindisi con cioccolata calda e vin brulè.

800 Giorni a Piovene Rocchette: sabato 9 dicembre alle ore 20.45, presso l’Auditorium, la proiezione del film 800 Giorni, diretto da Dennis Dellai, che sarà ospite della serata.

Il sentiero di Natale a Piovene Rocchette – Domenica 10 dicembre 2023 si terrà, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, nel centro storico, Il sentiero di Natale, a cura della Pro Loco Piovene Rocchette. Il centro di Piovene Rocchette farà da sfondo ad una calda atmosfera natalizia tra luci, addobbi, musica, attività per bambini, mercatino, street food e molto altro ancora. Che la magia del natale abbia inizio!

Boschi a Natale a Lugo di Vicenza – Domenica 10 dicembre si terrà, alle ore 9.45 questa Passeggiata guidata tra le ville e l’Oasi Selgea, una facile passeggiata guidata alla scoperta di aree naturali, parchi e oasi del territorio. Itinerario di circa 3,5 chilometri con un dislivello di 70 metri, adatto a tutti. Presso l’Oasi Selgea ci sarà un piccolo spuntino ed una simpatica “Caccia all’indizio” per i più piccoli.

Natale a Breganze – Domenica 10 dicembre, dalle ore 10 alle 17, in Piazza Mazzini, torna l’iniziativa, a cura della Pro Loco Breganze in collaborazione con le realtà del paese. Installazioni a cura di Marigilda Pisan. La piazza di Breganze accoglierà tutti i bambini nel fantastico mondo degli gnomi. Zucchero filato, pop corn e molto altro!

Escursione guidata a Mezzaselva di Roana – Venerdì 8 dicembre dalle 17 alle 21.30 circa, un’avventura sotto le stelle attende gli appassionati di natura e astronomia, in una serata speciale organizzata dalla Pro loco Mezzaselva, in collaborazione con Asiago Guide: “Stelle, pianeti e leggende al Baito Erio”, ciaspolata guidata al Baito Erio con cena. Al termine della cena si rientrerà attraversando il bosco, vivendo un’esperienza unica alla scoperta delle leggende e tradizioni della cultura cimbra.

Corso per Apprendisti elfi a Treschè Conca di Roana: la fattoria didattica Il Cason delle Meraviglie nelle mattinate di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre offre ai bambini dai 4 ai 10 anni l’opportunità di partecipare ogni giorno a laboratori creativi diversi, per vivere e scoprire la magia del Natale e della natura. Il “Corso per Apprendisti Elfi” non sarà solo un’occasione di divertimento, ma anche un’esperienza educativa che permetterà ai bambini di connettersi con la natura.

Siamo qui con la gran stela ad Arzignano: sabato 9 dicembre, alle ore 17,45 presso la Biblioteca Civica Bedeschi, il duo Fiorella Mauri – Luciano Zanonato presenteranno “Siamo qui con la gran stela”. E’ uno spettacolo sui canti tradizionali vicentini che, fino agli inizi degli anni ’60, venivano eseguiti in provincia fra dicembre e gennaio: le“stelle” di Natale tradizionali, di cui è così ricca la tradizione vicentina, integrate dalle filastrocche dei questuanti e dalle musiche eseguite dalle bande o dai gruppi spontanei e i cori di paese in provincia e nel Veneto.

Natale a Noventa Vicentina: il programma di venerdì 8 dicembre prevede per l’intera giornata area giostre per i più piccoli e stand di cioccolata calda e molto altro in Piazza Colonna. Alle ore 16.30 accensione dell’Albero di Natale fronte Villa Barbarigo, alle ore 17.30 inaugurazione del Villaggio di Natale presso la sala esposizioni di Villa Barbarigo. Pesca di Beneficenza a cura della Parrocchia.

Natale a Rosà – Venerdì 8 dicembre dalle 9 Mercatini di Natale; alle 10.30 Concerto di campane; alle 11 S. Messa e festa dell’adesione dell’Azione Cattolica;

dalle 15 Concerto dell’Avvento delle scuole dell’Infanzia parrocchiali di Rosà,

Cusinati, S. Anna, S. Pietro, Travettore; alle 16.30 Christmas Show – Cantanti e ballerini della scuola di danza “Da Beat”. Concorso “Babbo Natale. ti racconto”; alle 17 arrivo di Babbo Natale e una sorpresa per tutti i bambini offerta dai commercianti, Artigiani di Rosà; alle 17.30 Note natalizie con il “Coro Improvviso”. Accensione dell’albero di Natale.

Gabriele Silvestri