Previsioni meteo fino al 2 maggio, l’instabilità regna: sole e pioggia si alternano

SITUAZIONE GENERALE

Continua sul territorio del Vicentino l’afflusso di correnti umide ed instabili provenienti da sud ovest almeno fino alle giornate di domenica e lunedì. Dei passaggi perturbati, anche temporaleschi, in previsione si alterneranno a momenti soleggiati soprattutto nelle prime ore della giornata.

VENERDI 30 APRILE

La mattina il cielo si presenterà variabile o poco nuvoloso con ampi spazi di sereno in pianura. Tra il pomeriggio e la sera arriveranno da ovest nuclei di rovesci organizzati con possibili celle temporalesche. Fenomeni sparsi a tratti di forte intensità. Attese punte di 20-25 mm di pioggia. Temperature in rialzo con massime in pianura fino a 18-19°.

SABATO 1 MAGGIO

In mattinata il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutta la provincia. Cumuli in formazione a metà giornata lungo la fascia prealpina. Una perturbazione Atlantica giungerà sul nostro territorio tra il tardo pomeriggio e la sera portando precipitazioni abbondanti lungo le pedemontane dove potranno cadere anche 40-50 mm di pioggia in poche ore. Temperature massime in aumento, minime in lieve calo.

DOMENICA 2 MAGGIO

Giornata variabile con instabilità pomeridiana su Altovicentino dove avremo dei rovesci sparsi soprattutto in Altopiano. Le temperature saranno nelle medie del periodo, gli estremi che andremo a registrare in pianura saranno compresi tra 9 e 22°.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Ultima residua instabilità lunedì, poi l’alta pressione si porterà sul Mediterraneo centrale regalandoci qualche giorno di sole con temperature sui 25°.