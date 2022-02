Serie A: stecca anche il Napoli che fallisce l’aggancio al Milan capolista

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La 26° giornata di Serie A si conferma negativa per le “grandi” del massimo campionato di calcio. Dopo Milan, Inter, Juventus, Atalanta, Lazio e Roma, stecca anche il Napoli che in tal modo fallisce il sorpasso all’Inter e l’aggancio al Milan in vetta. In uno dei due posticipi del lunedi, i partenopei a Cagliari non vanno oltre l’1-1, rischiando addirittura di perdere. Osimhen infatti evita ai suoi la sconfitta segnando all’87’ il gol del pareggio con un colpo di testa. I sardi erano passati in vantaggio al 58′ grazie a una rete di Gaston Pereiro favorito da una papera di Ospina. Nell’altro posticipo, preziosa vittoria salvezza per il Bologna che al Dall’Ara supera 2-1 lo Spezia.

Azzurri di Spalletti sottotono. Il Napoli ha fatto ben poco e non ha mai accelerato come avrebbe dovuto, soffrendo anche nel palleggio in cui è maestro. Complimenti comunque al Cagliari del grande ex di turno Walter Mazzarri che ha affrontato la compagine campana concedendo poco o niente agli avversari e ripartendo spesso con un Baselli particolarmente ispirato e più volte nella posizione di trequartista. Un solo grande rammarico per gli isolani: non aver chiuso la partita fallendo più volte il raddoppio. Adesso in classifica, Napoli secondo con 54 punti come l’Inter a -2 dal Milan capolista. Mentre, in tema di lotta per non retrocedere, il Cagliari aggancia il Venezia al quartultimo posto a quota 22.

Bologna: Marko Arnautovic con una doppietta ribalta lo Spezia e i rossoblu tornano a vincere. Spezzini avanti dopo soli 11 minuti con Manaj. La squadra di Mihajlovic reduce da un periodo nero, reagisce e pareggia al 40′ con l’attaccante austriaco che poi all’84’ trova anche il gol di un successo che mancava dal 22 dicembre scorso (tre punti sul campo del Sassuolo). Prestazione convincente quella degli emiliani. Al di là del match winner, buoni lampi dei ritrovati Barrow e Orsolini; con Schouten bravo a dare grande sostanza in mezzo al campo. Passo indietro per lo Spezia che nella ripresa è stato messo letteralmente alle corde dai felsinei. La vittoria consente al Bologna di portarsi in una zona tranquilla della classifica a +9 su Venezia e Cagliari; lo Spezia invece è solo a +3 dalla zona retrocessione.