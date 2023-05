Il segretario comunale sfida il sindaco uscente: domani sera gli ultimi incontri pubblici

L’esperienza di Sindaco contro quella di segretario comunale. Potrebbe essere questa la sintesi dell’inedita sfida per la poltrona di sindaco a Barbarano Mossano, dove in lizza concorrono Cristiano Pretto con la lista “Impegno Comune” e Costanzo Bonsanto con la lista “Pro-Muovere Valori”.

51 anno il primo, geometra e con alle spalle 5 anni di amministrazione conquistati con un rotondo 70% dei consensi, classe 1958 il secondo, segretario comunale di lunga esperienza desideroso di portare nuova linfa dedicando l’età della pensione al proprio paese.

Il programma in pillole

Lista n. 1 “Impegno Comune”, candidato Sindaco: Cristiano Pretto

Completamento delle ciclopedonali iniziate e sviluppo di nuove per una migliore connettività alle frazioni, recupero e riqualificazioni di edifici dismessi anche con il supporto dell’iniziativa privata comunque coordinata dal comune, incentivare il decoro urbano e rendere le strutture pubbliche a impatto energetico zero grazie allo sfruttamento delle rinnovabili. E ancora, in tema di sicurezza, rafforzamento della videosorveglianza e potenziamento degli attraversamenti viari con illuminazione e apposita segnaletica: con un occhio di riguardo ad anziani e infanzia, al centro di una serie di iniziative di sostegno non ultima l’individuazione di una stabile per la medicina di gruppo magari agevolando anche la creazione di nuovi parcheggi prossimi ai centri. Parole d’ordine, continuità e capacità di rinnovamento, con una squadra ‘riformata’ per 8 dodicesimi e 4 under 30.

Lista n. 2 “Pro-Muovere Valori”, candidato Sindaco: Costanzo Bonsanto

Grande attenzione all’aspetto identitario del paese e alla popolazione residente in particolare quella in età scolare: sostegno alle attività scolastiche, messa in sicurezza e adeguamento antisismico dei vari plessi, promozione di un secondo nido a soddisfare la grande domanda delle famiglie residenti in tal senso. Marciapiedi più decorsi e strade asfaltate: decoro e manutenzione del verde che non posso essere sottovalutati. Collegati non solo da un comune sentimento di ‘paese’ ma anche grazie alla fibra, estesa ove mancante. Sicurezza grazie alla sinergia con le locali Forze di Polizia, ma anche promozione di un territorio ricco di risorse e potenzialità: esenzione e sgravi per le botteghe storiche e supporto alle attività artigianali. Parole d’ordine, cambiamento e voglia di riscoprirsi comunità sotto una guida esperta e capace di attingere e attrae risorse.