Schiacciato dal trattore mentre conduce lavori agricoli: inutili i soccorsi per un 63enne

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Era dedito ad alcuni lavori agricoli, sennonché il suo trattore ha finito per investirlo, schiacciandolo e uccidendolo sul colpo. È questa la dinamica del tragico incidente che si è consumato nella mattinata di oggi, martedì 14 luglio, nella zona di via Colombara a Barbarano Mossano, costato la vita ad un 63enne.

Il dramma si è verificato intorno alle 8. Ad accorgersi dell’accaduto il figlio della vittima. All’arrivo dei soccorritori, per l’uomo non c’era già più nulla da fare: gli operatori del Suem non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di circostanza.

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