Ultraleggero cade in mezzo alla vigna: morto 63enne di Castegnero, ferito il pilota

Alle 16.30, di sabato i vigili del fuoco sono intervenuti a tra Barbarano Vicentino e Villaga nei pressi di Via Poigo per la caduta di un ultraleggero in una vigna: il passeggero è deceduto, si tratta di un uomo di 63 anni di Castegnero, mentre il pilota è rimasto gravemente ferito ed è ora ricoverato in ospedale a Vicenza.

Dai primi riscontri dei vigili del fuoco, il piccolo velivolo in fase di atterraggio avrebbe toccato le chiome di alcuni alberi per poi perdere quota e precipitare fra i filari. I vigili del fuoco arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza l’ultraleggero ed estratto il passeggero.

Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, il medico del Suem 118, accorso sul posto con un’ambulanza, ha dovuto dichiarare la morte del 63enne.

Il pilota invece è stato assistito dai sanitari intervenuti anche con l’elisoccorso e trasferito in ospedale a Vicenza. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.

