Anziana sparisce dalla casa di riposo: ritrovata dai carabinieri dopo una notte all’addiaccio

Si era allontanata nel corso della notte dalla comunità alloggio che la ospitava, ma per fortuna è stata ritrovata sana e salva questa mattina a Castegnero l’anziana di 80 anni che era cercata in lungo e in largo nella zona.

S.E., queste le iniziali, si era allontanata intorno a mezzanotte dalla casa di cura “Casa Luigia” nel comune di Castegnero. Si tratta di una struttura destinata ad anziani autosufficienti, dislocata nella casa padronale di un’antica torcitura della seta.

A segnalare l’allontanamento volontario di uno degli ospiti erano stati gli operatori. Considerata l’età della donna e le sue condizioni psicofisiche, era state immediatamente avviate le ricerche: la Prefettura di Vicenza, allertata dai carabinieri, ha disposto quindi l’invio di squadre di vigili del fuoco per l’attivazione del piano di ricerche anche tramite l’uso di droni a scansione termica.

Le ricerche sono proseguite per tutta la notte, finché nel corso della mattinata odierna una pattuglia di carabinieri di Longare che stava percorrendo a piedi tutta la pista ciclabile del Comune, cercando di ricostruire un probabile percorso che avrebbe potuto percorrere l’anziana, è riuscita ad individuarla a terra, nei pressi di un fossato.

Prestata immediatamente la prima assistenza, la donna – che era in buone condizione di salute nonostante la notte all’aperto – è stata successivamente trasportata con un’ambulanza del Suem 118 all’ospedale di Vicenza per gli accertamenti e le cure del caso.