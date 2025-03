Violento scontro quasi frontale fra due auto: un morto e un ferito grave

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dalle 17:40 di oggi, lunedì 10 marzo, i vigili del fuoco sono impegnati in via Calcare a Castegnero per un grave incidente stradale. Grave il bilancio: un uomo è morto, un altro è in codice rosso, mentre una terza persona è rimasta ferita.

La squadra dei vigili del fuoco, arrivata da Vicenza, ha messo in sicurezza i veicoli coinvolti ed estratto due uomini rimasti incastrati nell’abitacolo di una Fiat Panda. Nonostante i tentativi di soccorso, il medico del Suem ha dovuto constatare il decesso del conducente, mentre il passeggero è stato stabilizzato e trasportato in ospedale in eliambulanza in codice rosso.

Ferito anche uno dei due occupanti di un’Audi A4, trasferito in ospedale, mentre la quarta persona coinvolta è rimasta illesa.

Sono in corso i rilievi dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente, mentre i vigili del fuoco stanno ultimando le operazioni di soccorso.