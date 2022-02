Semi sospetti in auto, cocaina e hashish nascoste in casa. Nei guai un pusher di 27 anni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Era stato fermato per un controllo stradale dai carabinieri a Villaganzerla l’altro ieri, martedì nel tardo pomeriggio, e dal ritrovamento di una manciata di semi sospetti in macchina è sortita un’operazione più articolata conclusa con la perquisizione domiciliare.

Che ha portato alla denuncia di un 27enne vicentino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e al sequestro di diverse dosi preconfezionate di cocaina e hashish, prove inconfutabili della sua attività illecita.

I militari dell’Arma operativi nella stazione di Barbarano Mossano hanno completato quindi il blitz, con il deferimento di C.O., del quale sono state rese note le solo iniziali. Il giovane spacciatore, già seguito dalle forze dell’ordine visti i precedenti, risiede in un paese del Basaovicentino, ed è considerato un punto di contatto per parecchi clienti amanti dello “sballo” indotto dalle droghe.

I semi di cannabis rinvenuti nella sua vettura nel corso del controllo, hanno subito rivelato che il 27enne non avesse mai perso il “vizietto” dello spaccio e dei guadagni facili oltre che illeciti. Il fatto poi che detenesse anche della cocaina, lascia intendere l’ampliamento dei canali di distribuzione in corso d’opera. In casa sono stati trovati in tutto 66 grammi di hashish, suddivisi in due buste di plastica, un bilancino di precisione segno inequivocabile dell’attività svolta in barba alle regole, e meno di un grammo di polvere bianca.

Il giovane rimane a piede libero nonostante la flagranza di reato, dopo la denuncia inoltrata in Procura di Vicenza, ma sarà tenuto ancora più sotto stretta osservazione dalle forze dell’ordine, impedendogli almeno sulla carta di riprendere a spacciare ai giovani della zona.