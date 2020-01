Raggio di Sole presenta l’idea di “Albero Spettinato”: una famiglia per le famiglie

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“Prendersi cura di chi si prende cura, aiutare chi aiuta, famiglia per le famiglie“. Prende spunto da questi presupposti prima ancora che slogan, il significato profondo che sta alla base e alla ragion d’essere del progetto “L’Albero Spettinato“, che propone per domani – giovedì 9 gennaio – una serata di presentazione dell’attività dedicata alle famiglie con bambini affetti da malattie croniche o con alle spalle percorsi di guarigione complessi. Un’idea che nasce in sinergia con l’associazione Raggio di Sole, tra danceability, arte e musicoterapia, letture animate, pet teraphy, psicomotricità e altre curiose idee tra cui il ciclo di conferenze a partecipazione libera, in sette tappe. Appuntamento alle 20 di giovedì, dunque, presso il centro Casa Insieme di Thiene, in via Braghettone 20.

Un raggio di luce concreto che vuole essere linfa vitale ed energia perpetua per genitori e in generale i familiari (fratelli, nonni etc) impegnati nel sostenere un vissuto quotidiano quasi mai facile, ma che nel reciproco supporto può trovare proprio ogni giorno un mix di sostegno, sorriso e speranza. Diffondere e comunicare le attività di associazioni e progetti dalle nobili finalità sociali risulta quindi essenziale, una mano genuinamente tesa.

Tanto più che i laboratori ludici, ricreativi e artistici proposti a fianco dei colloqui di supporto psicologico familiare contribuiscono a creare relazioni importanti, spesso legami duraturi, tra persone che oltre a un denominatore comune imposto dal destino vogliono aggiungerne uno tutto loro, costituito simbolicamente dal sorriso. O, raggio di sole, se preferite.

Per chi non potesse partecipare in prima persona alla serata di presentazione del progetto, prossimo a compiere un anno di vita e sostenuto da Ulss 7 Pedemontana, Regione Veneto e dai comuni di Carrè, Chiuppano, Fara, Malo, Marano, Zanè, Thiene, Schio, Piovene, Santorso e Sarcedo, lo stesso è consultabile il sito web ed è liberamente scaricabile un opuscolo che illustra nel dettaglio tutte le attività proposte.