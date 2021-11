Morto l’operaio 31enne precipitato sabato da un capannone

E’ morto l’operaio precipitato da una impalcatura sabato scorso in un capannone di Orgiano, nel Basso Vicentino. A riferirlo è il quotidiano Il Giornale di Vicenza, che aveva già annunciato l’avvio, all’ospedale San Bortolo, delle procedure per l’accertamento della morte cerebrale.

La vittima del gravissimo infortunio, avvenuto sabato mattina, è giovane: si tratta di un 31enne originario del Benin che stava lavorando in uno stabilimento di via dell’Industria per conto di una ditta esterna specializzata nella rimozione di coperture in eternit. L’operaio aveva perso l’equilibrio e cadendo aveva sfondato il tetto, precipitando da un’altezza di cinque metri. Immediatamente soccorso, era stato trasportato con l’elicottero del Suem all’ospedale San Bortolo e sottoposto a un delicato intervento chirurgico nel tentativo di salvargli la vita. Ricoverato nel reparto di rianimazione, non si è più ripreso.