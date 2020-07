Covid-19, focolaio in un’azienda del Basso Vicentino. Positiva una famiglia nell’Alto Vicentino

E’ un ricovero per una forma impegnativa di infezione da Covid-19 quello rilevato in questi giorni nel reparto malattie infettive dell’ospedale San Bortolo di Vicenza: si tratta di un imprenditore di 64 anni del Basso Vicentino che si è ammalato al ritorno da un viaggio in Bosnia Erzegovina.

Sono già quattro i contagiati legati al focolaio presente nella carpenteria metallica LaserJet di Pojana Maggiore di cui l’uomo, di Orgiano, è contitolare. Lui ora è ricoverato a Vicenza per problemi respiratori, mentre trenta persone sono state poste in isolamento domiciliare. i positivi al nuovo Coronavirus sono alcuni collaboratori e un dipendente.

Il nuovo focolaio è stato confermato anche dal presidente della Regione, Luca Zaia, che è stato informato immediatamente dal Dipartimento Prevenzione. “Stiamo provvedendo alla conta dei positivi, per fortuna pochi, e ad un massiccio piano di isolamento fiduciario di tutte le persone venute a contatto con loro” ha spiegato. Sono oltre cinquanta i tamponi effettuati dall’Ulss 8 Berica in queste ore fra le persone che sono venute a contatto con i positivi: è noto che la velocità di reazione in questi casi è fondamentale per circoscrivere il focolaio.

La positività dell’imprenditore – che le cui condizioni non sono preoccupanti – era emersa ieri. “Era dai mesi più duri dell’epidemia che non vedevamo un caso sintomatico con una patologia così impegnativa” ha dichiarato a Il Giornale di Vicenza il primario del pronto soccorso dell’ospedale di Vicenza, Francesco Corrà.

Intanto, un piccolo gruppo di casi di positività, toccherebbe l’Alto Vicentino e riguarderebbe tre componenti di una famiglia, risultati positivi al tampone: al momento per nessuno dei tre si è reso necessario il ricovero ospedaliero. Anche in questo caso, controlli e tamponi sono stati effettuati a familiari, colleghi e conoscenti per circoscrivere il contagio.

63 le persone ad oggi complessivamente in isolamento nel Vicentino, 55 i positivi. Da due giorni non si registrano nuovi decessi. Come riporta il bollettino odierno delle ore 17, in Veneto sono 15 complessivamente i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore: le persone attualmente positive sono 390 (-18) e quelle in isolamento 763 (+7).