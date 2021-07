Violento frontale fra due auto: gravi mamma e figlia

Drammatico frontale intorno alle 18,30 a Pojana Maggiore, nella frazione di Cicogna: due donne si trovano ricoverate in condizioni critiche all’ospedale San Bortolo di Vicenza, mentre un uomo ha riportato ferite più lievi.

L’impatto fra le due auto, avvenuto in via Vicentina, è stato violentissimo: per soccorrere gli infortunati si è reso necessario far intervenire l’elisoccorso. I pompieri arrivati da Lonigo, dopo aver messo in sicurezza i mezzi, con difficoltà hanno estratto – utilizzando cesoie, martinetti e divaricatori idraulici – due donne incastrate all’interno di una vecchia Peugeot, finita parzialmente rovesciata in un campo a bordo strada. Si tratta di una mamma e di sua figlia, originarie di Montagnana: una volta stabilizzate le funzioni vitali da parte dei sanitari del Suem 118, sono state trasferite in elicottero e ambulanza in ospedale. Leggermente ferito anche l’automobilista alla guida della Golf Volkswagen coinvolta nell’incidente. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 20.