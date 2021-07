Il maltempo sferza il vicentino: danni da acqua e vento su Pedemontana e Altopiano

Sono una cinquantina le richieste di intervento giunte ai vigili del fuoco di Vicenza dal tardo pomeriggio, quando la forte perturbazione proveniente da Ovest, prevista da giorni, ha attraversato la provincia provocando allagamenti e danni da grandine e vento.

Le zone più colpite risultano in particolare Lusiana-Conco, Gallio, Asiago (video): l’Altopiano è stato al centro di una fortissima grandinata. Allagamenti anche a Schio e Torrebelvicino. Disagi a Bassano e Marostica. E proprio in piazza degli Scacchi, gli organizzatori del Marostica Summer Fest hanno dovuto annullare il previsto concerto di Francesca Michielin, in cartellone questa sera per l’apertura dell’edizione 2021.