Bimbo con la biciclettina investito all’incrocio: è molto grave

Gravissimo incidente ieri sera intorno alle 20 a Sossano: un bambino di poco più di due anni è stato investito da un’auto a un incrocio mentre era a bordo della sua biciclettina, sotto gli occhi atterriti del padre.

Tutto è successo in un momento: il piccolo era uscito col padre, entrambi in bici, per una passeggiata serale, quando all’incrocio fra via Roma e via Europa, in centro, il bimbo si è mosso all’improvviso verso il centro della strada, mentre sopraggiungeva un’auto guidata da un’anziana del posto.

L’impatto è stato inevitabile: immediati i soccorsi, sotto gli occhi disperati dei due adulti che hanno assistito alla scena. Il piccolo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove si trova ricoverato in terapia intensiva pediatrica con un gravissimo trauma cranico. Le sue condizioni sono considerate molto gravi

Notizia in aggiornamento