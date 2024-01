L’escursione sui Colli Berici finisce in tragedia: muore un 60enne colpito da malore

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

In una domenica costellata di lutti nel Vicentino, tra gli interventi di soccorso sanitario raccolti dalla centrale del Suem 118 e conclusi con un codice nero si è registrato anche un decesso su Colli Berici. Anche qui un dramma improvviso che si è verificato – così come a Recoaro sulle Piccole Dolomiti nella stessa giornata – a causa di una morte per presunte cause naturali.

Vittima di un malore letale è stato ieri intorno alle 15 un uomo di 60 anni, Enrico Talami, residente in provincia di Padova e che si trovava con altri escursionisti in camminata lungo il sentiero 51 di Villa del Ferro. Era in compagnia della moglie. Ci troviamo qui in territorio vicentino di Val Liona, in località San Germano dei Berici.

Per soccorrere in tempi rapidi il 60enne di Selvazzano Dentro (Padova), è stato mobilitato un elicottero del 118 decollato da Padova, che ha sbarcato un medico di emergenza sul posto, tra i boschi collinari. Al suo arrivo, però, lo specialista non ha potuto far molto, visto che il cuore della vittima – colpito da probabile infarto – si era fermato già da tempo e non c’è stato modo di rianimare l’uomo.

In supporto alle operazioni prima di soccorso e poi di recupero della salma sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del Soccorso Alpino, sotto gli sguardi dei Carabinieri delle due stazioni di Campiglia dei Berici e di Noventa Vicentina incaricati dei rilievi sul posto e di raccogliere testimonianze da parte dei presenti, per poi informare, infine, del tragico evento la Procura di Vicenza. La vittima, di professione agente assicurativo, lascia due figli adulti di 31 e 27 anni, oltre alla compagna Laura.