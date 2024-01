Serie A. Milan: tris francese e ko Roma. Ok Cagliari e Lazio. Pari Fiorentina udinese

Il Milan ha battuto 3-1 la Roma nella ventesima giornata di Serie A. Tre punti che permettono a Pioli di tenersi stretto il terzo posto in classifica. Colpo salvezza del Cagliari che all'Unipol Domus batte 2-1 in rimonta il Bologna. Dopo il passo falso dei rossoblu con i sardi la Fiorentina incassa un pirotecnico 2-2 con l'Udinese e difende il quarto posto a quota 34. La Lazio batte 1-0 il Lecce e continua la sua rincorsa a un posto in Champions League. Stasera Atalanta – Frosinone. Si chiude domani con Juventus Sassuolo.

Milan – Roma. Dopo l'eliminazione in coppa italia i rossoneri hann battuto 3-1 i giallorossi nella ventesima giornata di Serie A. Tre punti di firma francese per Pioli. Vantaggio all'11' con il primo gol in maglia Milan per Adli, poi il raddoppio allo stesso minuto della ripresa ha portato la firma di Giroud su assist di Kjaer. Il rigore di Paredes ha riacceso la Roma nel finale al 69', ma nel finale le parate di Maignan e l'ottima combinazione Giroud (di tacco) per Hernandez ha portato al 3-1 finale. Per il Milan anche due pali con Hernandez e Musah.

Fiorentina – Udinese. Per la Viola il girone di ritorno inizia con un pareggio contro l'Udinese. 2-2 e quarto posto a quota 34. Al Franchi il primo tempo è tutto di marca friulana: Lovric (10') sblocca il match in contropiede, poi Terracciano è costretto agli straordinari su Lucca, Pereyra e Samardzic. Nella ripresa Beltran (56') pareggia di testa su assist di Faraoni, poi Thauvin (73') riporta avanti i bianconeri di destro e nel finale Nzola (87') rimette tutto in equilibrio dal dischetto. Nel recupero palo di Bonaventura.

Cagliari – Bologna. Colpo salvezza dei sardi che all'Unipol Domus battono 2-1 in rimonta il Bologna. Orsolini porta in vantaggio Thiago Motta al 24', ma Petagna pareggia dopo 7 minuti e, a metà ripresa, decide l'autorete di Calafiori (69'). La formazione di Ranieri torna fuori dalla zona retrocessione e rispedisce il Verona a -1, mentre i felsinei scivolano al sesto posto in attesa di Atalanta e Roma.

Lazio – Lecce. La squadra di Sarri batte 1-0 il Lecce, conquista la quarta vittoria di fila e continua la sua rincorsa a un posto in Champions League. Dopo un primo tempo sottotono i biancocelesti trovano il gol vittoria grazie a Felipe Anderson. Nel finale torna in campo anche Ciro Immobile. Ora testa alla Supercoppa italiana: venerdì in Arabia Saudita la semifinale contro l'Inter.