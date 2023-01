Grancona: il trasporto di una gru un pendenza finisce con lo sfondamento del tetto di una casa

Alle 12, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cengelle nella località collinare di Grancona di Val Liona per la verifica statica di un’abitazione a causa del danneggiamento del tetto da parte di una gru edile caricata su un carrello di trasporto, che è scivolata all’indietro durante il trasporto su una stradina in salita.

Per fortuna nessuno si trova in quel momento nella vecchia casa.

I fatti

Durante il trasporto sulla via in forte pendenza, la gru, ripiegata su se stessa e caricata su un carrello, a sua volta trainato da un trattore, è scivolata, sfondando il tetto di una casa utilizzata come seconda abitazione. La gru è stata subito rimossa con un escavatore e portata via prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, chiamati successivamente.

La squadra dei pompieri, arrivata da Lonigo, ha effettuato un sopralluogo per la verifica dell’immobile.



La proprietà ha subito affidato i lavori di consolidamento della casa ad una ditta di costruzione già presente sul posto. Le operazioni di ispezione dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.