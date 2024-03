Maltempo, cede la parete: massi tra i tornanti di Via Boccadorno

Sono ancora pesanti le conseguenze del maltempo di questa settimana, con piogge record che hanno colpito soprattutto il vicentino. L’ultima, in ordine di tempo, stamattina poco dopo le 6.30 quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti in Via Boccadorno a Villaga per lo smottamento di una parete rocciosa: nessuna persona è rimasta coinvolta.

Il movimento franoso, dovuto molto probabilmente alle forti precipitazioni degli ultimi giorni oltre che alle infiltrazioni d’acqua nella parete, ha provocato il crollo di materiale roccioso per una decina di metri, invadendo gran parte della sede stradale. I Vigili del Fuoco accorsi dal locale distaccamento di Lonigo, hanno effettuato un primo sopralluogo e pulito dai detriti una corsia della strada per fare riprendere la circolazione. I Carabinieri hanno invece deviato il traffico fino all’intervento di una ruspa del comune che ha completamente ripulito la sede stradale: il traffico risulta ora regolare anche se nella zona verrà eseguito un apposito monitoraggio onde prevenire ulteriori situazioni di dissesto.