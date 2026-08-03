Anche Marano a Bologna in memoria di madre e figlio morti nella strage del 2 agosto

“Il 2 agosto del 1980 l’Italia e Marano Vicentino venivano sconvolti per sempre dal più grave attentato della storia moderna del nostro Paese” ha affermato il sindaco, Marco Guzzonato.

“Come ogni anno – prosegue Guzzonato – l’amministrazione comunale ha commemorato la strage alla stazione, ricordando le vittime di tutti gli atti terroristici ed esprimendo vicinanza alla famiglia De Marchi. Soprattutto, abbiamo rinnovato il dovere civico della memoria. In merito al 2 agosto 1980, infatti, la piena chiarezza sulle responsabilità di esecutori e mandanti sono costati decenni di fatiche processuali e impegno da parte dell’associazione tra i familiari delle vittime, da subito ostacolate da depistaggi e sabotaggi, anche operati, purtroppo, da apparati deviati dello Stato. Ora che la verità giudiziaria sui mandanti è consolidata da nette sentenze definitive, è importante non disperdere il filo della testimonianza di quei fatti orribili, coinvolgendo le giovani generazioni e la sempre più larga fascia di popolazione che non ha vissuto direttamente quella stagione”.