Tregua a Gaza: Trump annuncia l’accordo tra Hamas e Israele sulla prima fase
Dopo 734 giorni di massacro di civili, la tregua a Gaza pare diventare realtà. Israele e Hamas hanno raggiunto nella notte l’accordo per l’attuazione della prima fase del cessate il fuoco nella Striscia. L’annuncio è arrivato poco prima dell’una di notte e a farlo è stato direttamente il presidente Usa Donald Trump. “Tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace forte e duratura. Questo è un grande giorno”, ha scritto su Truth il leader della Casa Bianca aggiungendo poi che gli Usa saranno coinvolti nel mantenimento della pace a Gaza. Dall’intesa sono rimasti fuori alcuni punti nevralgici, come il disarmo di Hamas o la questione della governance nella Striscia. La firma dell’accordo, secondo quanto riportano le tv israeliane, avverrà oggi alle 11, ora italiana.
Immediata la reazione per le strade della Palestina: la popolazione, sopravvissuta a due anni di sterminio, è scesa per le strade a festeggiare. Ma anche a Tel Aviv si sono riversati in piazza i parenti delle persone ancora in mano ad Hamas: 48, solo 20 dei quali ancora vivi.
Subito dopo Trump, anche le parti in causa sono intervenute: Hamas ha annunciato il raggiungimento di un accordo che determina la fine della guerra a Gaza, il ritiro dell’Idf, l’ingresso di aiuti e lo scambio di prigionieri, dopo negoziati – si legge in un comunicato – “responsabili e seri”. “Apprezziamo profondamente gli sforzi dei fratelli mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, e apprezziamo anche gli sforzi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine definitivamente alla guerra e ottenere il completo ritiro dalla Striscia di Gaza” scrive il movimento islamista.
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha spiegato che oggi stesso convocherà il governo per approvare l’accordo e riportare a casa – probabilmente entro lunedì – tutti gli ostaggi. In cambio dovrebbero essere rilasciati duemila detenuti palestinesi. Mentre l’Idf israeliano ha annunciato di aver avviato i preparativi per il ritiro da Gaza.