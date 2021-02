Schianto fra due auto al Ponte dei Granatieri: un ferito

Alle 19:30 di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Ponte dei Granatieri a Caltrano per lo scontro tra due auto: un ferito.

I pompieri arrivati da Schio, hanno messo in sicurezza la Volkswagen Polo e la Toyota Rav 4, mentre i due conducenti erano assistiti dal personale sanitario del Suem.

Si è reso necessario il trasporto in pronto soccorso per l’autista dell’utilitaria tedesca. i carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.