Caso Gregoretti, Salvini: “Chiederò di mandarmi a processo”

Domani la Giunta per le immunità del Senato dovrà decidere se concedere al tribunale dei ministri di Catania l’autorizzazione a processare Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona perché mentre era ministro dell’Interno impedì per più di tre giorni lo sbarco di 116 persone tratte in salvo nel Mediterraneo centrale dalla nave della Marina militare Gregoretti.

Il leader della Lega, Matteo Salvini, dichiara che domani chiederà a chi deve votare, quindi anche ai senatori della Lega, di mandarlo a processo. “Portatemi in Tribunale e sarà un processo contro il popolo italiano”. Sui magistrati ribadisce: “Cari giudici di sinistra, andate a beccare spacciatori e delinquenti. Si stabilisca una volta per tutte se il giudice deve fare il giudice o il ministro. Se vuoi fare il ministro molli la toga e vai a fare il ministro, altrimenti non rompi le scatole a chi lavora”.

“Così decidiamo una volta per tutte se difendere i confini dell’Italia, la sicurezza e l’onore dell’Italia è un crimine oppure un dovere di un buon ministro. Non ho più voglia di perdere tempo, far perdere tempo agli italiani. Nei tribunali ci sono delinquenti veri da processare. Mi mandino a processo e trovino un tribunale abbastanza grande perché penso che milioni di italiani vorranno farmi compagnia” ha così concluso Salvini.