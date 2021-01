Crisi di governo, ultimo giorno di consultazioni per Fico. M5s, Pd e Leu sostengono Conte

I colloqui sono ripresi alle 10 con il gruppo parlamentare "Europeisti – MAIE – Centro Democratico" del Senato della Repubblica. “Speriamo si arrivi a una soluzione al più presto” ha detto Ricardo Merlo, esponente del gruppo Europeisti-Maie-Cd del Senato, spiegando che sono due le emergenze da affrontare subito: l'emergenza sanitaria e quella economica. Merlo ha poi assicurato che si sta già lavorando sul programma, sicuramente ci saranno altre occasioni di incontro e sarà il presidente Fico a informare sulle modalità.

Il sostegno a Conte arriva da M5s, Pd e Leu. Il capo politico dei grillini, Vito Crimi continua a ribadire: "Il premier non si discute, via i temi divisivi come il Mes". Ma i malumori all'interno del Movimento non si placano: questa mattina infatti si apprende che dovrebbe esserci un incontro in videoconferenza con coloro che non vogliono assolutamente Renzi nella futura maggioranza. Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti intanto afferma: "Patto di fine legislatura con questa maggioranza, tutti siano leali". L'ipotesi del voto è "una sciagura". Ne è convinto Goffredo Bettini, esponente del Pd, secondo il quale "governi istituzionali di tutti e di nessuno sono impraticabili e dannosi. Siamo disponibili a ricomporre la maggioranza di governo messa in crisi da Italia Viva. E Giuseppe Conte deve guidarla. Occorre fare presto, perché ogni giorno che passa il dibattito pubblico si allontana sempre di più dalle preoccupazioni degli italiani".

“Alla scelta di un governo istituzionale è preferibile una soluzione politica". E' quanto afferma il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, secondo il quale il voto è il solito spauracchio per terrorizzare qualche parlamentare preoccupato. “Qualche dirigente politico si finge di essere un raffinato stratega giocando la carta della paura sui senatori. Ma tutti sanno – aggiunge Renzi – che al voto non si andrà prima del 2023".

Dal centrodestra: il leader della Lega, Matteo Salvini avverte: "Il mandato a Fico è solo tempo perso". Silvio Berlusconi afferma: "L'Italia "ha bisogno di un governo di alto profilo, con tutte le forze migliori del Paese e accantonando i conflitti e gli interessi di parte". La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni incalza: "Il mandato esplorativo a Roberto Fico è una scelta politica da parte del Capo dello Stato, che ha un ampio ventaglio di possibilità, incluso lo scioglimento delle Camere. Questo Parlamento non ha i numeri per una soluzione efficace, e se si farà un governo sarà perfino più debole di quelli passati, indipendentemente da chi esplori. Il voto la soluzione più responsabile".

Secondo giorno di consultazioni per il Presidente della Camera Roberto Fico, impegnato a verificare che in Parlamento vi sia una maggioranza per il governo. Fico fa sapere di essere "a metà dell'opera" e di volersi prendere l'intera giornata di domani per un approfondimento dei punti sollevati dalle delegazioni dei partiti, ma dice anche di sentirsi