69enne investito da un tronco durante i lavori nel bosco: è in gravi condizioni

Gravissimo infortunio questa mattina in un bosco sopra a Valdagno: un uomo del posto è stato investito da un tronco durante alcuni lavori di disboscamento. Le sue condizioni sono gravi.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9,30 di oggi (martedì 7 ottobre) e la vittima è un uomo di 69 anni. L’esatta dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e a un’ambulanza del Suem 118. I soccorritori, date le gravi condizioni dell’infortunato, hanno chiesto l’immediato intervento dell’elisoccorso, che – dopo un breve percorso nel bosco effettuato dai pompieri – lo ha velocemente trasportato all’ospedale San Bortolo di Vicenza in codice rosso.

Notizia in aggiornamento

