Vannacci lascia la Lega. Proseguirà da solo con “Futuro Nazionale”

Roberto Vannacci ha detto addio alla Lega. “Inseguo un sogno, e vado lontano. Il mio impegno, da sempre, è quello di cambiare l’Italia”, ha scritto sui suoi social, pubblicando il simbolo di Futuro nazionale. “Amo la mia Patria e voglio continuare a combattere per lei stando lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci. Proseguo per la mia strada da solo, con tutti quelli che inseguono il sogno di lasciare ai propri figli un Paese migliore di quello che loro stessi hanno ricevuto dai propri genitori. Da oggi Futuro Nazionale è una realtà”, ha aggiunto.

La reazione e la replica del leader della Lega Matteo Salvini che si è detto deluso e amareggiato. “Volevamo fare un lungo cammino insieme, condividere battaglie, costruire. Da parte mia e di tanti, sempre massima disponibilità. Purtroppo, però, far parte di un partito, di una comunità, di una famiglia non significa solo ricevere, essere al centro di tutto, ottenere posti e candidature: è soprattutto lavoro, costruzione, sacrificio e, prima di tutto, lealtà”. Poi Salvini attacca: “Siamo abituati a pensare che parole come onore, disciplina e lealtà abbiano un significato preciso, specie per chi ha indossato una divisa”.

Ieri Vannacci aveva avuto un incontro proprio con Salvini, secondo quanto confermato da diverse fonti del partito dopo le indiscrezioni di stampa. Salvini, prima del faccia a faccia, aveva assicurato: “La Lega sta crescendo, c’è spazio per tutti, non ho preoccupazioni che ci siano sensibilità diverse”. Poi alla domanda se Vannacci stesse per andare via, aveva risposto: “No no, perchè dovrebbe andarsene. C’è spazio per tutti: Vannacci, Zaia, Giorgetti”. Malgrado ciò l’incontro non sarebbe andato come previsto dal vicepremier e i due avrebbero deciso, come riportato dal Corriere, per una “separazione consensuale” dalla Lega.