Anche a Thiene si assapora il gusto e la leggerezza di Pizzalonga Away

Anche a Thiene è arrivata Pizzalonga Away, il franchising delle saporite pizze da asporto che dal 2004 in Veneto e non solo rappresenta la scelta giusta in fatto di gusto, leggerezza e convivialità.

E’ stata inaugurata infatti nei giorni scorsi in via Monte Grappa 23/A, all’incrocio dello Stadio “Miotto”, la pizzeria che costituisce il 54° punto da asporto della famosa proposta gastronomica della tradizione di Giuseppe “Pino” Giordano, storico pizzaiolo trapiantato a Treviso, dove è partito con la sua prima pizzeria-ristorante “Da Pino” nel 1972, e che propone oggi in 11 locali fra Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Con le stesse identiche caratteristiche propone da 17 anni nei suoi take away, con l’obiettivo di rendere le persone felici attorno ad una pizza esclusiva e condivisa. Oltre alla normale pizza rotonda, la peculiarità di Pizzalonga Away è infatti proprio la lunghezza, ossia la versione “mezzo metro”: un impasto semintegrale a lievitazione lenta (30 ore), per una pizza leggera e adatta al consumo in compagnia (con una pizza si mangia in tre persone).

«La “mezzo metro” – spiega Francesco Giordano, amministratore delegato della società Da Pino srl e figlio del fondatore – è la vera specialità di Pizzalonga Away, il nostro cavallo di battaglia: fino a 30 ore di lievitazione, la cottura nel forno a legna rotante pensato da noi e realizzato per tutte le nostre pizze insieme ai nostri partner per mantenere le migliori caratteristiche di coibentazione che consente una cottura perfetta anche se veloce».

Gli altri due segreti di Pizzalonga Away sono la preparazione e la qualità della materie prime: «Abbiamo centralizzato la produzione e questo ci consente, insieme alle consegne in giornata, di tenere alta la qualità in tutti i punti di asporto. Anche crescendo – sottolinea ancora Francesco Giordano – abbiamo sempre lavorato per preservare l’artigianalità. In tutte le nostre pizzerie da asporto contiamo sulla stessa rete di fornitori, con un impegno al miglioramento continuo. Il nostro obiettivo è restare come all’inizio degli artigiani del gusto. Per questo produciamo quotidianamente quello che viene consumato anche a distanza di cento chilometri. La notte si preparano impasti ed ingredienti, che poi la mattina partono per le nostre pizzerie. Possiamo così offrire dappertutto un prodotto fresco garantito, fatto con ingredienti cotti il giorno prima o il giorno stesso, grazie a un metodo che preserva l’artigianalità del processo». L’impasto è fatto con farine integrali con certificazioni di filiera italiana 100% (provenienti da Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana), inizia la maturazione nel centro di produzione a Treviso e dopo la consegna quotidiana prosegue la lievitazione presso la pizzeria, diventando così particolarmente leggero e digeribile. La mozzarella arriva 4-5 volte alle settimana dalla Campania, così come la passata di pomodoro. «E’ questa attenzione alla qualità che ci ha sempre identificato e ci ha aiutato a crescere» spiega Giordano. L’apprezzata catena di pizzerie da asporto era già presente, nel vicentino, a Bassano del Grappa, Arzignano, Vicenza e Valdagno. Oggi, approda nell’Alto Vicentino e fin da subito si è rivelata un successo in quanto a pubblico e apprezzamenti: grazie alla alta qualità e alla freschezza delle materie prime, ai lenti tempi di maturazione della pasta ma anche di un’accurata scelta (e formazione) delle persone a cui viene affidata la gestione dei punti vendita a marchio. Gustosa e genuina, Pizzalonga insomma segue ancora il menù scritto più di trent’anni fa da “Pino”, riletto ogni giorno da tutti i pizzaioli della rete per riportare i clienti nel mondo dei sapori autentici.