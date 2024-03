Italian Building System, la forza del team: “Clienti più sereni con un interlocutore unico”

Non una semplice impresa, ma una vera e propria alleanza di successo e competenze quella di IBS, Italian Building System, composta da una rete di imprese e professionisti che hanno deciso di camminare insieme per obiettivi ancor più ambiziosi, oltre che per prestarsi reciproco supporto in un ambito professionale sempre più complesso ed in evoluzione.

Nata nel 2015, questa lungimirante team strategy tutta vicentina segue dal concepimento al post realizzazione tutto ciò che attiene la progettazione integrata del sistema edificio-impianti, la ristrutturazione e la costruzione di nuovi edifici in una modalità ogni volta a misura del cliente. Ed il cliente è davvero seguito passo passo in ogni singolo aspetto progettuale, compreso quello, a esecuzione ultimata, legato ad aspetti di garanzia, assicurazione e assistenza: con il vantaggio, durante tutto l’iter, di un interlocutore assolutamente unico. Cinque le macro aree che più nel dettaglio raccontano questa rete sinergica a servizio del committente: ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica, costruzione di edifici in legno, comunità energetiche rinnovabili e servizi tecnici e professionali.

Dalla più classica ristrutturazione del proprio immobile dopo attenta consulenza di validi professionisti del settore, all’analisi puntuale del profilo energetico dell’edificio col fine di raggiungere un significativo aumento della classe energetica dello stesso, sino all’esperienza di chi senza privarsi comfort e design sceglie la casa in legno e la sua sostenibilità passando infine per la possibilità di poter contare su servizi altamente specializzati in caso di necessità di natura burocratica e amministrativa. Non meno importante il partenariato con le realtà amministrative del territorio e non solo grazie ad un team dedicato alla corretta applicazione delle energie rinnovabili, alla consulenza, progettazione e realizzazione di Comunità energetiche rinnovabili e Gruppi di autoconsumo collettivo: il tutto con l’innovativa presenza di un desk sia on line che in presenza, per far percepire e rendere consapevoli le persone del contributo che ognuno può dare e ricevere nell’essere parte attiva del progetto di Comunità Energetica.

E sono proprio Francesco Turrina e Daniela Rader, rispettivamente presidente e manager di Ibs, a raccontare i vantaggi di una realtà che si muove e opera soprattutto nella provincia berica, ma che da qualche tempo ha allargato i suo orizzonti anche al veronese e al Friuli: “Chi ci sceglie sa di dover bussare ad una sola porta per trovarsi davanti tutto ciò di cui ha bisogno – spiegano entusiasti i referenti della rete di imprese – con soluzioni non impegnative fornite da persone preparate e sempre aggiornate. Tutto partendo naturalmente dal budget che ciascuno decide di destinare: progetti su misura che dalla carta, messo a punto ogni aspetto in modo trasparente e condiviso, potranno trovare concretezza”.

Qualità, organizzazione e coordinamento che si traducono in risparmio a favore del committente: un invito rivolto anche a quelle imprese che, pur valide operativamente, mancano dei giusti punti di riferimento e di quel plus di essere squadra che diventa una marcia in più sia in termini di prospettive che di presenza in un mercato sempre più competitivo e sfidante. Insomma perchè esitare? Italian Building System è la risposta!