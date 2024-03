Yassin Bandaogo, campione nazionale sui 60 metri: il tifo e l’incoraggiamento in Comune

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’amministrazione comunale di Thiene ha incontrato nei giorni scorsi il giovane atleta thienese Yassin Bandaogo, che ai recenti Campionati di Ancona il 3 febbraio si è aggiudicato il titolo nazionale correndo i 60 metri con il miglior tempo di 6.69 secondi (un centesimo più del record nazionale Under 20, fissato da Pierfrancesco Pavoni nel lontano 1982).

Allenato da Umberto Pegoraro, Yassin corre per il G.S. Fiamme Oro Padova e frequenta l’ultimo anno dell’Ips “Garbin”, indirizzo commerciale.

“È un grande traguardo che vogliamo festeggiare – è stato il commento dell’assessora allo Sport, Marina Maino -. Sono obiettivi importanti quelli che Yassin ha raggiunto e che preludono a successi ancora più grandi. È encomiabile l’impegno di chi unisce studio e allenamento quotidiano con sacrificio e responsabilità”.



Il sindaco Giampi Michelusi ha ricordato invece che l’amministrazione comunale gli aveva già conferito un riconoscimento in Teatro Comunale in occasione del Premio Thiene del 2019, intuendo il talento il giovane: “Ti sostieniamo e incoraggiamo a credere nelle tue capacità: con l’allenamento e tenendo ben stretti i sogni custoditi nel cuore si va lontano. È questo l’augurio che formuliamo al nostro campione”.

Yassin Bandaogo, nato il 6 gennaio 2004, velocista, è otto volte campione italiano nelle diverse categorie giovanili. Il 2023 è stato un anno complicato per il giovane campione thienese, a causa degli infortuni: prima una microfrattura al piede che lo ha tenuto fuori dalle piste per quasi cinque mesi, poi un infortunio alla gamba durante una semifinale ai campionati europei Under 20 dell’agosto scorso che non gli ha permesso di esprimersi al meglio delle sue potenzialità e che lo ha portato a classificarsi tredicesimo.