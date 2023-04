Poliambulatori San Gaetano spegne 18 candeline e punta alla ricerca: inaugurata una nuova struttura

Poliambulatori San Gaetano raggiunge la maggiore età ed arricchisce i propri servizi con la “ San Gaetano Clinica e Ricerca” . Una struttura che guarda al futuro: tremila metri quadrati, suddivisi in quattro piani, inaugurata da pochi giorni in via Val Cismon 33/A a Thiene.

“Avevamo necessità di aumentare gli spazi ed i servizi – spiega Lamberto Zancan, ingegnere, legale rappresentante – ed eravamo consapevoli che, se volevamo farlo con gli standard di qualità che ci eravamo prefissi, non era possibile adattare una struttura esistente da prendere in affitto”. Di qui la scelta, coraggiosa, di fare da sé, costruendo un edificio tutto nuovo a pochi passi dalla sede storica dei poliambulatori thienesi, in via Milano. Il risultato è un edificio di quattro piani dove tutto è declinato secondo gli standard massimi di funzionalità, modernità ed anche estetica. https:// poliambulatorisangaetano.it/ landing/san-gaetano-clinica- ricerca/

Il piano interrato ospita le quattro sale per la diagnostica, dove si trova il fiore all’occhiello della struttura: una Risonanza Magnetica ad Alto Campo con intelligenza artificiale che diventa una benedizione per chi soffre di claustrofobia. Prima di tutto permette di avere esami di qualità massima in un tempo ridotto e dispone anche di una postazione umanizzata dove il paziente può distrarsi guardando video, ascoltando musica e godendo della cromoterapia. “È tra i primi apparecchi di questo genere in Veneto – sottolinea Giuseppe Zancan, direttore sanitario della clinica – e rappresenta un vero e proprio salto generazionale”. https:// poliambulatorisangaetano.it/ poliambulatorio/diagnostica- prestazione/risonanza- magnetica-alto-campo/ )

Se da sempre i Poliambulatori si sono contraddistinti per la loro capacità di dare risposte in tempi rapidi con professionisti di alto spessore, la clinica permetterà ora di fare un ulteriore passo avanti: sta per essere sottoscritta infatti una collaborazione con un professore di un’università americana. Questo, comunque, è soltanto l’ultimo dei numerosi docenti universitari che già collaborano con la struttura. E il suo potenziale sicuramente contribuirà a renderla ancor più appetibile.

Al piano terra, oltre all’accettazione, sono stati collocati 12 ambulatori, fra cui uno mammografico, al primo piano ce ne sono altri 15, ma l’altro motivo d’orgoglio sono le quattro spaziose e modernissime sale operatorie dell’ultimo piano, dove ci sono anche quattro stanze per la degenza. “Abbiamo ampie sale, con il più sofisticato sistema di ricambio d’aria – spiega Lamberto Zancan – tutto è stato fatto nell’ottica della maggiore efficienza e sicurezza possibile, con materiale anti settico e anti batterico”.

Il blocco operatorio consentirà di fare qualsiasi tipo di intervento: “È talmente avanzato che ci si può fare di tutto – spiega Zancan – potenzialmente anche pratiche che oggi possono essere lontanissime dal privato, ma se un giorno dovesse presentarsi la necessità di fare trapianti o cardiochirurgia noi abbiamo le autorizzazioni e la struttura che consentono di farle”. Questo potenziale di altissimo livello offre alla clinica San Gaetano un’ulteriore possibilità: “Noi siamo l’unica struttura privata pura con uno dei blocchi operatori più evoluti, innovativi e spaziosi. Se i medici ospedalieri decidessero di lavorare in forma mista non avrebbero problemi di compatibilità. Con vantaggi per i medici, ma anche per i pazienti che vedrebbero azzerati i tempi di attesa”. https:// poliambulatorisangaetano.it/ poliambulatorio/disciplina/ chirurgia/

In questo periodo l’ Ufficio Convenzioni di Poliambulatori San Gaetano sta lavorando alacremente per stringere accordi con le casse mutualistiche: “È una cosa che pochi sanno – spiega Zancan – ma più del 90% dei lavoratori che hanno un contratto a tempo indeterminato versa una piccola quota ad un fondo mutualistico. Questo fa sì che molte delle visite o degli interventi fatti da noi possano essere accessibili per i lavoratori gratuitamente o con uno scoperto massimo del 25-30%”. https:// poliambulatorisangaetano.it/ poliambulatorio/convenzioni/

I tempi cambiano, i servizi aumentano, ma lo spirito rimane quello che da sempre si respira nella famiglia Zancan, ispirato dal capostipite Ampelio, medico di famiglia che molti, a Thiene, ancora ricordano con affetto. Due dei tre figli, Renzo e Giuseppe (direttori sanitari dei poliambulatori) hanno deciso di seguire le sue orme, ma tutti i fratelli si sono poi ritrovati, condividendo 18 anni fa l’idea di offrire una sanità alternativa, ora sempre più radicata, che fa dei Poliambulatori San Gaetano un punto di riferimento per i pazienti e un operatore solido per le banche: secondo i software degli istituti di credito è tra le prime strutture in Italia per solidità dei bilanci. Questo ha permesso a BVRBanca, un istituto di credito cooperativo che ha più volte supportato le nuove progettualità dei Poliambulatori San Gaetano, di sostenere con la massima fiducia anche il sogno della nuova clinica, ora diventato realtà.

Per scoprire tutte le prestazioni e gli interventi disponibili presso Poliambulatori San Gaetano è possibile consultare il sito o contattare la segreteria allo 0445372205. L’Ufficio Convenzioni è invece contattabile direttamente al 3792553546: Poliambulatori San Gaetano è presente a Thiene e Schio.