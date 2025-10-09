Prevenzione e screening a prezzi agevolati, col “Progetto Oltre” prendersi cura conviene

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Per i mesi di ottobre e novembre i Poliambulatori San Gaetano lanciano il Progetto Oltre, un’iniziativa pensata per chi ha più di 65 anni e desidera prendersi cura della propria salute con visite specialistiche a 90 euro, percorsi di prevenzione, esami diagnostici, fisioterapia e palestra medicale, senza lunghe attese.

Visite specialistiche a 90 euro

Uno dei punti cardine dell’iniziativa riguarda le visite mediche specialistiche: a tariffa agevolata, disponibili in diversi ambiti clinici. Un modo concreto per facilitare i controlli, ridurre i tempi di attesa e garantire la stessa qualità che contraddistingue da sempre i Poliambulatori San Gaetano.

Più benessere ogni giorno

Non solo controlli e diagnosi: il progetto guarda anche al quotidiano, con percorsi che aiutano a rafforzare forza ed equilibrio grazie alla palestra medicale, a gestire meglio disturbi cronici come diabete, ipertensione e osteoporosi tramite la consulenza nutrizionale, e a ritrovare mobilità e autonomia attraverso la fisioterapia.

Un’attenzione concreta agli over 65

La salute, dopo i 65 anni, diventa una priorità non solo per affrontare i disturbi legati all’età, ma anche per preservare autonomia e qualità di vita. Progetto Oltre nasce con questo obiettivo: offrire servizi accessibili e tempestivi, capaci di rispondere alle esigenze di una fascia di popolazione che richiede cure mirate e continuità di prevenzione.

Come accedere

Per accedere ai vantaggi del Progetto Oltre è necessario comunicarlo al momento della prenotazione. L’iniziativa è valida nei mesi di ottobre e novembre presso le sedi di Thiene e Schio dei Poliambulatori San Gaetano.

Scopri tutte le agevolazioni cliccando qui: Progetto Oltre