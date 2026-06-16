Agnese Filippi compie 100 anni: il sindaco Marigo le porta gli auguri della città

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Un secolo di vita e di storie da raccontare per Agnese Filippi, nata il 14 giugno 1926 a Valli del Pasubio, che ha compiuto 100 anni. Residente a Schio da quasi 60 anni, Agnese Filippi è stata festeggiata in pompa magna al bar Fleming di Schio circondata dalla famiglia, dalla figlia Imelda Ballico, dal nipote Nicola Facci e dal sindaco Cristina Marigo, che non è voluta mancare all’appuntamento per portare gli auguri della città.

Agnese Filippi è nata a Valli del Pasubio il 14 giugno 1926, figlia di Giacomo e Carlina Filippi. A 23 anni, il 12 febbraio 1950, ha sposato Guerrino Ballico, nato nel 1916 a Monte di Malo, che nel corpo degli Alpini ha servito il Paese durante la seconda guerra mondiale ed è stato insignito della Croce al Merito di Guerra. Insieme hanno costruito una famiglia, una casa, una vita e dal loro legame è nata la figlia Imelda. Nel maggio 1968 Agnese ha lasciato Valli del Pasubio per trasferirsi a Schio, nel quartiere Santissima Trinità dove per una vita si è occupata della famiglia e della casa.

Il sindaco Cristina Marigo ha voluto essere presente personalmente ai festeggiamenti, portando ad Agnese i saluti e gli auguri dell’intera amministrazione comunale e della comunità di Schio. “Incontrare Agnese è come incontrare un pezzo straordinario della nostra storia – ha detto – Una donna nata tra le due guerre mondiali, cresciuta in un’Italia che cambiava radicalmente, che ha scelto Schio come sua città e vi ha costruito la sua vita e fatto crescere la sua famiglia. A nome di tutta l’amministrazione e dell’intera comunità scledense, le auguro ancora tanti anni sereni, circondati dall’affetto di chi le vuole bene”.

“Un grazie di cuore in particolare al sindaco, alle autorità cittadine e agli amici che hanno presenziato e mi hanno supportato nel dare vita a questo straordinario momento comunitario, rendendo unico e speciale il 100° compleanno di nonna, memoria storica della nostra comunità, dei nostri calori e della nostra cultura”, ha commenta il nipote Nicola Facci.

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