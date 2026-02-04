Allo Shed un secolo di storia del trasporto pubblico: al via la mostra sulla Carrozzeria Dalla Via

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ tutto pronto a Schio per l’archivio ritrovato della Carrozzeria Luigi Dalla Via. Una mostra imperdibile per gli appassionati di motori, che nello spazio Shed, da febbraio a marzo, potranno conoscere un pezzo della storia imprenditoriale di Schio.

La mostra è il progetto principale di quest’anno dell’Historic Club Schio, che ha ereditato gli archivi della famosa carrozzeria che costruiva autobus a Schio.

“Parliamo di decine e decine di libri, di circa tremila disegni su lucido e tantissime fotografie dell’epoca – spiega Carlo Studlick, presidente dell’Historic Club – La Carrozzeria fu chiusa nel 2008 dopo oltre 100 anni di storia, nacque infatti nel 1905. Abbiamo oltre tremila disegni, foto e modellini e tanto materiale che era in deposito nei magazzini del Comune. Tutto questa documentazione verrà esposta in una mostra, aperta da febbraio a marzo, che sarà ospitata presso lo Spazio Shed del Lanificio Conte di Schio”.

https://open.spreaker.com/A4NZ/e86ormaj

Il taglio del nastro sarà venerdì 6 febbraio alle 17 al Lanificio Conte con un convegno.

La mostra sarà aperta da sabato 7 febbraio a domenica 29 marzo con ingresso libero, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30. La domenica chiude alle 19.

Per informazioni e prenotazioni anche nei giorni feriali scrivere a eventi@historic.it.

