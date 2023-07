Anziano investito mentre attraversa: ricoverato con prognosi riservata

Un anziano pedone è stato investito questa mattina mentre attraversava in via Marischin a Schio ed è ora ricoverato in gravi condizioni.

Erano le ore 10:20 di oggi, lunedì 3 luglio, quando un guidatore di 62 anni residente a Santorso, alla guida di un furgone, mentre viaggiava in direzione di Torrebelvicino, all’altezza dell’incrocio con via Riboli, per cause in corso di accertamento ha urtato il il pedone, un 83enne di Schio, che stava attraversando la strada.

A seguito dell’urto l’anziano è rovinato a terra: subito soccorso, è stato trasportato con un’ambulanza del Suem 118 all’ospedale di Santorso. Qui a causa dei gravi traumi riportati i medici hanno deciso il trasferimento all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

I rilievi e la regolazione traffico sono stati effettuati dalla polizia locale “Alto Vicentino”.